Max Biaggi fratura perna em acidente O piloto italiano Max Biaggi - que na próxima temporada correrá com uma Honda oficial no Mundial de Motovelocidade categoria MotoGP - sofreu uma queda durante um treino, nesta segunda-feira, e acabou fraturando a perna esquerda. Biaggi estava treinando com uma "Supermotard", no circuito de Latina quando perdeu o controle da moto e caiu. Segundo os primeiros exames, o piloto sofreu uma fratura composta do maléolo (osso do tornozelo) e da perna esquerda. A previsão dos médicos é que o piloto deverá ficar pelo menos dois meses afastado das pistas. A queda vai exigirá uma operação que inicialmente está prevista para esta terça-feira, na cidade francesa de Lyon.