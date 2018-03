Max Biaggi sai na pole nas 500cc O italiano Max Biaggi, da Yamaha, conquistou a pole position para o GP da França de Motovelocidade, categoria 500cc, que acontece neste domingo em Le Mans. Em segundo lugar ficou o norte-americano Kenny Roberts e o terceiro foi outro piloto da Itália, Valentino Rossi. O brasileiro Alexandre Barros irá sair na 13ª posição do grid de largada. Nas 250cc, a pole position ficou com o japonês Daijiro Katoh. Já nas 125cc, o mais rápido nos treinos foi outro piloto do Japão, Youichi Ui. Confira o grid de largada das 500cc: 1º Max Biaggi (Itália) - 1m38s421 2º Kenny Roberts (EUA) - 1m8s668 3º Valentino Rossi (Itália) - 1m38s852 4º Shinya Nakano (Japão) - 1m38s891 5º Carlos Checa (Espanha) - 1m39s093 6º Noriyuki Haga (Japão) - 1m39s115 7º Norick Abe (Japão) - 1m39s132 8º Loris Capirossi (Itália) - 1m39s247 9º Alex Crivillé (Espanha) - 1m39s275 10º Garry McCoy (Austrália) - 1m39s366 11º Jurgen van den Goorbergh (Holanda) - 1m39s651 12º Tohru Ukawa (Japão) - 1m39s973 13º Alex Barros (Brasil) - 1m40s062 14º Sete Gibernau (Espanha) - 1m40s312 15º José Luis Cardoso (Espanha) - 1m40s509 16º Chris Walker (Grã-Bretanha) - 1m40s869 17º Jason Vincent (Grã-Bretanha) - 1m41s475 18º Johan Stigefelt (Suécia) - 1m42s463 19º Leon Haslam (Grã-Bretanha) - 1m43s006 20º Mark Willis (Austrália) - 1m43s625 21º Barry Veneman (Holanda) - 1m43s684 22º Jarno Janssen (Holanda) - 1m43s872 23º Anthony West (Austrália) - 1m43s976