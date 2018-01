Max deve perder outra etapa da Indy Além de não disputar as 500 Milhas de Michigan, neste domingo, o brasileiro Max Wilson deve perder a próxima etapa do Mundial de Fórmula Indy, no próximo final de semana, em Chicago. Como os dois carros da sua equipe estão danificados, depois dos acidentes no GP de Toronto e no treino livre deste sábado de manhã, ele acha que os engenheiros não terão tempo hábil para consertá-los. "Está muito perto. Mas, ainda não sei como ficou o carro. Então, dará para avaliar melhor só na segunda-feira", revelou o piloto. Max voltou do hospital no final da tarde deste sábado. Depois do violento acidente na curva 1 do oval de Michigan, os médicos suspeitaram que ele tivesse fraturado algumas costelas do lado esquerdo. Mas, os exames constataram que não houve nada grave, só uma contusão por causa da pancada. "Ainda dói bastante na região, mas só fui atingido ali. Mesmo que eu tivesse o carro em ordem, não daria para correr amanhã. Não daria nem para colocar o cinto de segurança", afirmou ele. O piloto brasileiro não lembra muito bem do momento do acidente. "Sei que o carro saiu de traseira e fui parar no muro. Acho que eu fui muito embaixo na pista e tinha algum desnível. Mas, para falar a verdade, não sei direito o que aconteceu. Foi tudo muito rápido", contou Max, que estava a mais de 300 km/h quando bateu.