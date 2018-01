Max está fora da corrida em Michigan O brasileiro Max Wilson não irá disputar as 500 Milhas de Michigan de Fórmula Indy, neste domingo. Com o violento acidente que ele sofreu na manhã deste sábado, o seu carro ficou sem condições de ser consertado para a prova - a equipe já estava sem o carro reserva, danificado na última etapa, em Toronto. Max ainda está sendo examinado no hospital. Ele passa bem, mas há suspeita de que tenha fraturado uma costela. O treino que define o grid da prova já começou. A largada das 500 Milhas de Michigan está marcada para as 14h30 (horário de Brasília) deste domingo.