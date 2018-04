Max Mosley prevê F-1 muito diferente Os cerca de US$ 300 milhões por temporada necessários hoje para uma equipe de Fórmula 1 ser competitiva serão coisa do passado em 2008, primeiro campeonato a seguir do fim do Acordo da Concórdia, conjunto de regras que rege tecnica e esportivamente a competição. A informação é de Max Mosley, presidente da FIA. Em Xangai, o inglês que já foi piloto e dono de equipe, a March, definiu como "estúpida" a atual situação da Fórmula 1 quanto a custos. "Estamos já estudando um novo regulamento, ano que vem e em 2006 vamos defini-lo em detalhes, porque o anúncio tem de ser dois anos antes da implantação, para o colocarmos em prática em 2008", contou Mosley. O dirigente acredita que haverá um consenso entre os representantes das escuderias e Bernie Ecclestone quanto às questões comerciais, mas as administrativas como redação do regulamento e fiscalização, continuarão com a FIA. "As categorias que passaram elas próprias a controlar tudo se deram muito mal, como a Cart, hoje Champ Car", diz. "As competições de maior sucesso no mundo são a Fórmula 1 e a Nascar, ambas ligadas a uma entidade, no caso a FIA e a USAC, esta reconhecida pela FIA." O grande problema do Acordo da Concordia é a obrigatoriedade de haver unanimidade de votos, na visão de Mosley. "Isso inviabiliza qualquer alteração que desejamos promover. As próximas regras que irão reger o funcionamento da comissão que definirá o regulamento serão bem diferentes." Os responsáveis pela atual situação são as próprias equipes. "No fim de 1997 elas aceitaram assinar um novo Acordo da Concordia por 10 anos em vez de 5, como faziam. Agora têm de esperar até o fim de 2007." Mas enquanto 2008 não chega, já para o próximo campeonato, alegando "razões de segurança", Mosley irá modificar bastante a Fórmula 1. Ele tem essa prerrogativa. Os motores terão mesmo de resisitir a dois GPs e não apenas um como hoje, dentre outras medidas. A direção da BMW e da Honda ameaçaram abandonar a Fórmula 1 se ela passar. "Há uma montadora que irá deixar o Mundial no fim de 2006 e irá alegar que o motivo é este, enquanto na realidade a questão é de custos", afirmou. Ele referia-se a BMW. O ocorrido com a Ford era esperado e outras devem seguir o mesmo caminho, adiantou Mosley. "Eu observo os presidentes dessas empresas percorrendo o grid, antes da largada, e depois vão para a tribuna e vêem sua equipe chegar em décimo", conta o inglês. "Aí ele conversa com sua diretoria e questiona o sentido de gastar US$ 200 milhões e andar lá atrás, sem poder capitalizar com o resultado", diz. "É claro que essa montadora irá desejar sair da Fórmula 1, afinal investe a fortuna de US$ 200 milhões para prejudicar sua imagem em vez de ajudar a vender carros." A partir de 2008, prometeu Mosley, elas vão poder gastar bem menos e suas chances de conquistar as melhores colocações serão maiores. Ao contrário de Bernie Ecclestone, o presidente da FIA não crê no fechamento da Jordan e da Minardi com o encerramento da Jaguar e da Cosworth, sua fornecedora de motores. "De alguma maneira eles irão sobreviver e teremos 20 carros no grid." A solução de Ferrari, McLaren, William, Renault, dentre outras, inscreverem um terceiro carro seria emergencial e não definitiva." Também em discordância com Ecclestone, Mosley afirma que os pilotos desses terceiros carros, bem como suas equipes, não poderiam somar pontos. "Está no Acordo da Concórdia também." Mosley surpreende ao dizer que o campeonato de 2005 terá apenas 17 etapas e não 19, como chegou a ser anunciado. Este ano serão 18. Dois Gps cairão fora porque a entrada da Turquia já está acertada. Um deles, sabe-se, é o San Marino. O inglês chegou a anunciar a sua saída da FIA, antes do encerramento do mandato, em outubro do ano que vem, mas depois voltou atrás. E já fala até em releição. Seria uma empreitada dificil eleger-se de novo? "Absolutamente fácil", afirmou em Xangai.