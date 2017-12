Max Verstappen 'esquia' com carro de Fórmula 1 nos alpes austríacos

O holandês Max Verstappen, da Toro Rosso, viveu uma aventura inusitada com um carro de Fórmula 1. Em evento promocional da Red Bull, o piloto conduziu o modelo RB7 na neve no Kitsbühel Ski Resort, na Áustria, durante o Hahnenkamm Festival.

Nas redes sociais, o jovem de 18 anos mostrou entusiasmo com a experiência. "Amo esquiar, mas deslizar o RB7 na montanha Hahnenkamm foi ainda melhor", escreveu no Twitter.

Para pilotar o carro no gelo, a escuderia aumentou a altura do assoalho em relação ao chão e usou pneus especiais, chamados de sottozero (abaixo de zero, em italiano). Como o carro de Fórmula 1 é desenvolvido para altas temperaturas, o motor também precisou ser remapeado.

Helmut Marko, diretor de automobilismo da Red Bull, acompanhou o "snowrun". "É a propaganda perfeita para a F-1. Mostra exatamente o que você pode fazer com um pouco de imaginação. Adoraria ter feito isso em minha juventude, mas ninguém pensou nisso na época", disse ao site da marca.