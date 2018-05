Max Wilson e Lucas Di Grassi vencem corridas da etapa de Londrina da Stock Car

A rodada dupla da etapa de Londrina (PR) da Stock Car teve como vencedores Max Wilson e Lucas Di Grassi na tarde deste domingo. Com o tempo de 41min31s309, Wilson desbancou o pole position Rubens Barrichello, que terminou em quarto, e chegou à frente de Marcos Gomes e Daniel Serra, que completaram o pódio.

"Pelo momento da corrida e por várias coisas que acontecem, esta talvez seja a vitória mais importante da minha carreira. Parece clichê, mas a equipe tem trabalho muito, e esta vitória é de todos nós", disse Wilson, que foi acompanhado pela mãe na primeira vez dela ao vivo em uma corrida.

Na segunda corrida, Di Grassi, estreante nesta temporada na principal categoria do automobilismo brasileira e uma semana depois de correr pela Fórmula E em Paris, saiu do oitavo lugar para conquistar sua segunda vitória nesta temporada. Daniel Serra desta vez foi o segundo colocado e Rubens Barrichello, o terceiro, completando o pódio.

"As duas etapas em que o carro não quebrou, a gente pôde brigar por vitórias. Isso mostra que o carro está constante, o que é muito importante na Stock Car. É o resultado de muito trabalho", celebrou Di Grassi.

Com os resultados, Daniel Serra é ainda mais líder, agora com 116 pontos, contra 80 de Cacá, vice-líder. Felipe Fraga segue em terceiro, com 76, quatro a mais em relação a Barrichello. Max Wilson e Di Grassi têm 68, um na frente de Marcos Gomes. Julio Campos, com 66, Ricardo Zonta, 52, e Gabriel Casagrande, 48, completam a lista dos 10 primeiros.

Wilson, vencedor da primeira corrida e que terminou a segunda em sexto, não chegava em primeiro desde 11 de junho de 2017, na etapa de Cascavel. O piloto da RC Eurofarma largou em segundo e superou o pole Rubinho. Controlou bem a vantagem depois que assumiu o primeiro lugar e dedicou a vitória à mãe Maria, que viu o filho ao vivo pela primeira vez.

Antes de vencer a segunda prova, Di Grassi terminou a primeira bateria em sétimo. Ele se recuperou do mau desempenho e deixou Thiago Camilo, pole na segunda corrida pela regra do grid invertido, para cruzar a linha de chegada em primeiro. A prova teve punição a Fraga, por ter queimado a largada, e expulsão de Pizzonia, por atitude antidesportivo em acidente com Denis.

Átila Abreu, que chegou a liderar boa parte do percurso após ultrapassar Camilo, também fui punido em razão de uma irregularidade no pit stop e deixou o caminho aberto para a vitória de Di Grassi, que havia passado Camilo com ajuda do botão de ultrapassagem e segurou as investidas de Serra e Barrichello.

A próxima corrida da Stock Car será realizada no dia 20 de maio, em Santa Cruz do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, palco da quinta etapa desta temporada. Antes de Londrina, houve uma prova em Curitiba, além das disputas em São Paulo e Nova Santa Rita.