Max Wilson fica sem emprego na Indy O brasileiro Max Wilson não vai disputar as duas últimas etapas do campeonato de Fórmula Indy, na Austrália e em Fontana, respectivamente, nos dias 28 de outubro e 4 de novembro. A Arciero-Blair, que atualmente é a pior equipe da categoria, anunciou nesta quinta-feira a substituição do piloto do Brasil por Alex Barron, alegando que o norte-americano será importante para o desenvolvimento do carro. Em seu campeonato de estréia na Indy, Max Wilson conseguiu somar apenas 12 pontos, com um 4º lugar na etapa de Portland, dia 24 de junho. A Arciero não se proncunciou sobre a possibilidade do brasileiro pilotar para a equipe na temporada de 2002.