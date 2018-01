Max Wilson larga em último no Texas A primeira corrida em circuito oval do brasileiro Max Wilson, da Arciero/Brooke Racing, está sendo decepcionante para o piloto. Em todos os treinos no Texas Motor Speedway, ele esteve entre os últimos colocados e vai largar nesta posição no GP de amanhã. "Nós temos um motor fraco (Arciero é a única equipe que utiliza os propulsores Phoenix) e, numa pista como a do Texas, onde se anda de pé embaixo o tempo todo, não tem jeito. Vou tirar a corrida como aprendizado?, conformou-se Max.