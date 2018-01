Max Wilson não deve correr em Chicago O brasileiro Max Wilson já perdeu as esperanças de disputar a próxima etapa do Mundial de Fórmula Indy, domingo que vem, no oval de Chicago. Em entrevista exclusiva à Agência Estado, ele antecipou que a sua equipe não deve mesmo ter condições de consertar seu carro para esta prova - o reserva também está fora de ação. "A decisão final deve sair na terça-feira, mas acho que não vai dar. Aparentemente, o conserto não é rápido. É uma pena", lamentou o piloto. Max sofreu um violento acidente no treino livre para as 500 Milhas de Michigan, no último sábado. Ele saiu do circuito com suspeita de ter fraturado alguma costela, mas os exames constataram apenas uma contusão no local. Apesar disso, seu carro ficou bastante danificado. O outro da equipe já estava em conserto, depois da batida no GP de Toronto, dia 15 de julho, e ainda não há previsão de quando ficará pronto. Depois do susto em Michigan, logo na sua primeira vez num oval superspeedway (onde os carros chegam a quase 400 km/h), Max está se recuperando bem da pancada nas costelas do lado esquerdo. "Ainda dói um pouco, mas está bem melhor. Estou tomando anti-inflamatório e no máximo em dois dias já devo estar sem dor. Ainda bem que não foi nada mais sério", revelou o brasileiro, que deve voltar às pistas só em 12 de agosto, na etapa de Mid-Ohio.