Max Wilson sofre acidente na Indy Depois de Roberto Moreno na sexta-feira, hoje foi a vez de outro piloto brasileiro sofrer um violento acidente durante os treinos para as 500 Milhas de Michigan de Fórmula Indy. Max Wilson perdeu o controle do seu carro na sessão desta manhã e bateu direto no muro. Apesar de estar consciente, ele foi imobilizado pela equipe médica e levado de helicóptero para fazer alguns exames num hospital da cidade de Jackson. Max se queixa apenas de algumas dores na região do quadril, mas está passando bem. Ainda não está certo se ele participará do treino qualificatório para a prova de domingo. O grid começa a ser definido logo mais, a partir das 13 horas (horário de Brasília). O acidente de Max aconteceu no meio do treino livre desta manhã. No final, o sueco Kenny Brack ficou com o melhor tempo, assim como tinha feito na sexta-feira. O líder do Mundial de Fórmula Indy marcou 31s330. Em segundo lugar ficou o italiano Max Papis (31s483) e em terceiro, o japonês Tora Takagi (31s591). Assim como tinha acontecido na sexta-feira, os brasileiros foram mal nesta última sessão de treinos livres. O melhor colocado foi Tony Kanaan, que fez 31s626 e ficou em quinto lugar.