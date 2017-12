McLaren acerta com Montoya só para 2005 Fim do impasse. O piloto colombiano Juan Pablo Montoya vai trocar a Williams pela McLaren, mas somente em 2005, informou nesta segunda-feira a escuderia inglesa. O diretor geral da equipe, Ron Dennis, declarou que não foi possível fazer um acordo para a próxima temporada, então não quis perder tempo e fechou com Montoya para 2005. ?Não podia deixar escapar a oportunidade de contratar um jovem talento como Juan Pablo Montoya e por isso fizemos esse acordo com tanta antecipação?, explicou. Montoya tem contrato com a Williams até o final de 2004.