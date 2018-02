McLaren acha que vence ainda em 2004 Para o diretor-executivo da McLaren, Martin Whitmarsh, não há dúvida: a equipe voltará a vencer ainda nesta temporada da Fórmula 1. A declaração deve ter surpreendido até os pilotos da equipe, Kimi Raikkonen e David Coulthard. A razão para essa súbita recuperação é uma só: o novo carro MP4/19B, que está em testes há 15 dias. "Ele é bom o suficiente para nos colocar entre os melhores novamente", afirmou o dirigente. O MP4/19B deve estrear no GP da França, dia 4 de julho, na 10ª etapa da temporada, mas tanto Raikkonen quanto Ron Dennis, sócio e também diretor da equipe, desejavam vê-lo na pista já neste fim de semana, no GP do Canadá, a 8ª corrida do campeonato. "Os dois estão otimistas e fui pressionado para levar o carro para Montreal, mas é mais realista planejar sua estréia para a prova de Magny-Cours", disse Whitmarsh. Raikkonen e Coulthard já testaram o MP4/19B e elogiaram a evolução do chassi. Coulthard, no entanto, deu uma declaração que atesta que a maior dificuldade da escuderia inglesa é motor. "Infelizmente utilizaremos o mesmo motor", lamentou. O V-10 da Mercedes quando trabalha num regime mais elevado de giros, como 19 mil rpm, não suporta e gera o abandono dos dois pilotos. Se os técnicos limitam sua rotação para algo como 17 mil rpm, Raikkonen e Coulthard não têm chance de sequer marcar pontos, por serem lentos. O problema da McLaren continuará sendo o motor Mercedes. Desde que Ron Dennis se tornou sócio da equipe, em 1980, nunca o time que permitiu a Ayrton Senna ser três vezes campeão do mundo experimentou crise tão séria. Em sete etapas este ano marcou apenas 5 pontos, metade do obtido pela Sauber, por exemplo, e ocupa a sexta colocação entre os construtores, sendo que competem apenas 10. O GP do Canadá, domingo, pelo retrospecto da McLaren na temporada e as características da pista, longos trechos de aceleração plena, representará um enorme desafio para Raikkonen e Coulthard concluirem as 70 voltas da corrida.