McLaren acredita em carro "revolucionário" O novo carro da McLaren percorreu nesta quarta-feira no circuito Paul Ricard, em Le Castellet, na França, seus primeiros quilômetros. Foram apenas 17 voltas no traçado curto da pista, com Alexander Wurz. Toda a direção da equipe McLaren-Mercedes esteve no teste do carro que, se espera, dê a Kimi Raikkonen, líder do Mundial, a chance de lutar pelo título com Michael Schumacher e a Ferrari F2003-GA. "Nossa preocupação foi verificar se tudo funcionava bem. Usei apenas seis marchas pois estávamos com limitador de giros e velocidade", declarou Wurz. "De qualquer forma, gostei do MP4/18." A não ser por um problema num dos sensores do sistema hidráulico, logo resolvido, a nova McLaren correspondeu às expectativas de todos no seu shakedown (teste primário dos sistemas). "É um carro revolucionário", definiu o chefe do time, Martin Whitmarsh. "É muito cedo para qualquer afirmação, mas pelos dados que temos o MP4/18 deverá ser muito veloz." Wurz se impressionou com a atenção gerada pelo monoposto. "Parecia um grupo de crianças que ganhou um brinquedo novo." O projetista, Adrian Newey, disse que em toda sua carreira, que começou ainda na equipe Fittipaldi, em 1980, nunca dedicou tanto tempo para desenvolver um projeto. Nesta quinta-feira, Wurz vai exigir um pouco mais do carro. Hoje (21) não foi além de 1min16s118, enquanto o mais veloz do dia, Raikkonen, com o modelo em uso no campeonato, MP4/17D, registrou o melhor tempo do dia, 1min11s255 (84). Juan Pablo Montoya, com Williams FW25, fez 1min11s453 (90), segundo tempo. Em Fiorano, circuito que como o curto de Paul Ricard guarda alguma semelhança com o de Mônaco, próxima etapa da temporada, dia 1º, Michael Schumacher completou 44 voltas com a Ferrari F2003-GA. FOGO - Defeito na válvula do respiro da mangueira de reabastecimento. Essa foi a conclusão da Ferrari para a ocorrência do fogo no pit stop de Schumacher no GP da Áustria.