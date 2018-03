McLaren admite erro na concepção de carro O carro usado pela McLaren-Mercedes na atual temporada de Fórmula 1 tem graves erros de concepção. A opinião é do diretor da Mercedes, Norbert Haug, em entrevista à revista alemã Stern, que deverá chegar às bancas nesta quinta-feira. ?Nós cometemos erros?, disse ele. ?Temos um problema técnico global?. O modelo MP4/19 da McLaren-Mercedes vem fazendo um início de campeonato desastroso. Foram quatro abandonos em três GPs disputados até aqui e o atual vice-campeão mundial, o finlandês Kimi Raikkonen, não marcou nenhum ponto até agora. A equipe somou apenas quatro pontos no Mundial de Construtores, contra os 51 da líder Ferrari. E o pior: não há indicativos de que possa lutar pela ponta no GP de San Marino, marcado para o próximo domingo. ?Não estaremos entre os times de ponta. Hoje estamos entre os cinco ou seis?, avaliou. Haug não confirmou a informação veículada pela imprensa alemã, segundo a qual a McLaren prepara um carro totalmente novo e que poderia estrear no GP da Alemanha, no circuito de Hockenheim no dia 25 de julho. Segundo ele, a nova evolução não figura na ordem do dia na escuderia. ?Vamos trabalhar com o que temos?, adiantou.