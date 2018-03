McLaren ainda não estréia novo carro Apesar de ter estabelecido nesta sexta-feira no Circuito da Catalunha, em Barcelona, o melhor tempo da semana de testes das equipes da Fórmula 1, com Alexander Wurz (1m17s616), a nova McLaren MP4/18 não vai estrear nas próximas três etapas da temporada, os GPs da Grã-Bretanha, dia 20, da Alemanha, 3 de agosto, e da Hungria, dia 24. A informação foi divulgada pelo diretor da Mercedes, Norbert Haug. A proibição de testar de domingo até o fim de agosto comprometeu o desenvolvimento do carro, explicou Norbert Haug. A seguir, ele afirmou algo surpreendente: "O MP4/18 é uma excelente base para o carro de 2004".