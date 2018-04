McLaren anuncia Eric Boullier como novo diretor de corridas em 2014

WOKING, INGLATERRA - A McLaren anunciou nesta quarta-feira a contratação de Eric Boullier para ser o seu novo diretor de corridas, menos de uma semana depois de o francês deixar o cargo de chefe da equipe Lotus. A chegada de Boullier dá sequência ao processo de reestruturação da direção da McLaren, que recentemente trouxe de volta Ron Dennis, ex-chefe da equipe, para ser o seu novo diretor executivo.

"Primeiro de tudo, considero esta nomeação como uma honra, um privilégio e uma oportunidade maravilhosa", disse Boullier . "A força de trabalho da McLaren e as instalações do Centro de Tecnologia da McLaren são de nível mundial, e estou extremamente animado com a perspectiva de fazer parte de uma equipe tão excepcional", disse.

"Estou muito ansioso e determinado a desempenhar um papel ativo, trabalhando ao lado de outros gerentes e diretores da McLaren, dentro de uma nova estrutura operacional, para trazer as mudanças que irão trazer o sucesso", afirmou Boullier.

Dennis explicou que a nomeação de Boullier faz parte de uma estratégia mais ampla de reestruturação da McLaren. E há rumores de que a Martin Whitmarsh, o chefe da equipe, pode até estar de saída.

"Eu pessoalmente transmiti a toda a força de trabalho do Grupo McLaren, que inclui a equipe McLaren, os valores, princípios e mentalidade que todos nós pretendemos adotar daqui para frente", disse. "Minha intenção é que a partir de agora todos na McLaren entendam as suas responsabilidades e obrigações, com foco em suas áreas específicas, de acordo com esses valores, princípios e mentalidade".

Em 2014, a McLaren tentará se recuperar da sua pior temporada desde 1980, após não conseguir subir ao pódio sequer uma vez, e terá o inglês Jenson Button e o dinamarquês Kevin Magnussen como seu pilotos. O campeonato se iniciará no dia 16 de março, com a realização do GP da Austrália, no circuito de Melbourne.