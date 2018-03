McLaren apresenta amanhã seu novo carro A McLaren apresenta nesta quarta-feira, no circuito Paul Ricard, no Sul da França, o seu novo carro, o modelo MP4/18, depois de seis etapas do campeonato já disputadas. Hoje a equipe inglesa distribuiu fotos do monoposto. Chama a atenção no projeto coordenado pelo engenheiro aeronáutico Adrian Newey sua aerodinâmica, bastante revista se comparada ao carro em uso pelo líder do Mundial, Kimi Raikkonen, MP4/17D. Amanhã também o piloto de testes da McLaren, Alexander Wurz, faz o primeiro teste de pista. A missão do MP4/18 não é das mais fáceis: dar a chance a Raikkonen de manter-se à frente de Michael Schumacher e a nova Ferrari, F2003-GA, na classificação. Raikkonen tem 40 pontos diante de 38 do alemão. Mas nas últimas corridas, como domingo na Áustria, ficou claro que a McLaren não está tão atrás da Ferrari a exemplo de 2002. Se o MP4/18 for meio segundo mais veloz que seu antecessor, e ele tem tudo para ser ainda mais rápido, as chances de haver disputa pelo título nas dez provas que ainda restam para o encerramento da temporada, necessidade da Fórmula 1, são muito boas. O MP4/18 tem bico fino, alto e comprido, semelhante ao da Jaguar, laterais mais curtas, solução adotada pela Ferrari no F2003-GA, e requintes de estudos aerodinâmicos no conjunto traseiro típicos dos trabalhos de Newey, em especial quando ele dispõe de um ano para desenvolver suas arrojadas idéias, como teve. Outra novidade importante no carro é o motor, agora assinado pelo competente engenheiro Werner Laurenz, ex-projetista da BMW, contratado pela Mercedes. Hoje o diretor-executivo e sócio da equipe, Ron Dennis, antecipou que o MP4/18 tem duas opções de câmbio. Não é difícil entender o que Dennis quis dizer. Uma das razões do atraso do projeto foi o sistema de transmissão, dentre outros. Dennis dispensou um antigo técnico da área, da época de Ayrton Senna ainda, David North, para levar para a McLaren, por bom dinheiro, o responsável pelo avançado e complexo câmbio miniaturizado da Ferrari, John Sutton. Além do menor peso, seu novo câmbio permite que o assoalho traseiro acelere mais o fluxo de ar sob o carro, por exercer no local menor volume. Com isso, a eficiência aerodinâmica do monoposto tende a ser maior. Mas como essas transmissões necessitam de muitos quilômetros de testes para tornaram-se confiáveis, a McLaren terá em princípio câmbio derivado do atual. Outro aspecto fundamental da MP4/18 foi a possibilidade de Newey conceber as suspensões, distribuição de peso e até a aerodinâmica específicas para as características dos pneus Michelin. No fim de 2001 a McLaren decidiu trocar a Bridgestone pela Michelin. Quando começou a testar os pneus franceses, apenas em janeiro do ano passado, o MP4/17 já estava pronto. E isso faz uma diferença enorme na Fórmula 1. O fato explica em boa parte o fracasso da McLaren em 2002. É por tudo isso que se pode acreditar na evolução da equipe a partir da estréia do MP4/18, quem sabe no GP da Grã-Bretanha, dia 20 de julho, desde, claro, que não haja nenhum problema crônico de projeto, bastante improvável. E com essa evolução, corridas ainda mais emocionantes.