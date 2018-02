McLaren apresenta carro cromado para temporada 2006 A McLaren divulgou neste sábado imagens da pintura de seu carro para a temporada 2006 da Fórmula 1. O novo modelo é cromado, com detalhes nas cores preta e vermelha, além das marcas de seus patrocinadores. Com essa escolha, a equipe - que tem parceria com a Mercedes-Benz - volta a justificar seu apelido, a ?Flecha de Prata?. E assim aposenta de vez a cor laranja que vinha sendo utilizada na temporada de testes. Treinos - Em Jerez de la Frontera (Espanha), neste sábado, Pedro de la Rosa - piloto de testes -, da própria McLaren, foi o mais rápido, com 1min27s713 em 123 voltas. Ele superou o piloto finlandês Heikki Kovalainen, da Renault, que marcou 1min27s761 em 133 voltas. Os treinos foram com chuva.