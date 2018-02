McLaren apresenta carro que será utilizado por Alonso A McLaren apresentou nesta segunda-feira o seu novo carro para a temporada 2007 da Fórmula 1. É o modelo MP4/22, desenvolvido especialmente para o bicampeão Fernando Alonso, que tentará colocar a escuderia no caminho das vitórias, fato que não aconteceu no ano passado. A prata continua predominante em quase todo o veículo. O destaque ficou por conta dos detalhes em vermelho, que destacam um dos patrocinadores da equipe. O uniforme do piloto também mudou. Agora ele é branco e possui uma grande faixa avermelhada na altura do abdômen. Aos 25 anos, Alonso, que apresentou um novo corte de cabelo, todo justinho, contou que o MP4/22 possui condições para que ele brigue pelo título mundial. "Todas as informações do túnel de vento e do motor são positivas. Isso permite que o time fique otimista. Se tudo o que estiver escrito no papel for mostrado na pista, seremos capazes de vencer." O companheiro do espanhol será o jovem inglês Lewis Hamilton, de 22 anos, que se tornou o primeiro negro a correr na Fórmula 1. "Admiro muito o Alonso, principalmente a sua técnica. Tenho muito a aprender com ele. Como meta, pretendo subir pela primeira vez ao pódio. Espero conseguir isso com esse novo carro." Durante a apresentação, que aconteceu em Valência, na Espanha, Alonso e Hamilton tiraram fotos um do outro com seus celulares. Eles, que tiveram o primeiro contato em dezembro do ano passado, formam uma das duplas de pilotos mais jovens da história da Fórmula 1.