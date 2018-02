McLaren apresenta na segunda carro do bicampeão Alonso Com a promessa de brigar pelo título, a McLaren apresenta nesta segunda-feira o seu novo carro para a temporada 2007 da Fórmula 1. A equipe, que terá o bicampeão Fernando Alonso, tenta apagar o vexame do último ano, quando não subiu ao topo máximo do pódio em nenhuma das 18 provas. Para tentar o tricampeonato, Alonso terá a sua disposição o modelo MP4/22, desenvolvido sob medida pelos engenheiros da escuderia. A apresentação da máquina será em Valência, uma vez que a presença do piloto espanhol fez com que a McLaren também conseguisse atrair potentes patrocinadores daquele país. O companheiro de Alonso na temporada será o inglês Lewis Hamilton, de 22 anos, campeão da última temporada da GP2. A intenção da equipe é de o jovem piloto, que se tornou o primeiro negro a correr na categoria, amadureça tendo um bicampeão como companheiro. A primeira escuderia a apresentar o carro para a temporada foi a Toyota, na última sexta-feira. Com relação ao primeiro GP do ano, este acontecerá na Austrália, no dia 18 de março, no Circuito de Melbourne.