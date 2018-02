McLaren apresenta novo carro no dia 7 de janeiro

A equipe McLaren anunciou, nesta quinta-feira, que o modelo MP4/23, que será utilizado na próxima temporada, tem sua apresentação marcada para o dia 7 de janeiro de 2008, na cidade de Stuttgart, na Alemanha. Veja também: Hamilton se diz pronto para ser o número um da McLaren A apresentação do novo modelo acontecerá no museu da parceira da McLaren, a Mercedes, que espera apagar a última temporada, quando se viu no meio de um escândalo de espionagem, que custou todos os pontos conquistados, dando o título à inimiga Ferrari, que também ficou com o título do Mundial de pilotos, já que Kimi Raikkonen aproveitou a briga interna na McLaren para ultrapassar Lewis Hamilton e Fernando Alonso nas duas últimas provas do ano. De acordo com o comunicado da escuderia, a apresentação contará com os principais dirigentes da McLaren: Ron Dennis, Norbert Haug e Martín Whitmarsh, assim como os pilotos para a próxima temporada: Lewis Hamilton e o Finlandês Keikki Kovalainen.