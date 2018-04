McLaren assina contrato com piloto holandês de 14 anos

A McLaren anunciou nesta quinta-feira a contratação do piloto holandês Nyck de Vries, de apenas 14 anos. Atualmente no kart, o jovem fará parte do programa de talentos da escuderia, o mesmo do qual Lewis Hamilton participou até chegar à Fórmula 1.

De Vries terá como empresário justamente o pai de Lewis Hamilton, Anthony, que coordenará sua carreira nas categorias de base pelas próximas temporadas. O kartista já conheceu as dependências da equipe e recebeu muitos elogios do diretor Martin Whitmarsh.

"Nyck parece ser uma excelente aposta, e estamos ansiosos para ajudá-lo ao longo de sua carreira, dando a ele todas as condições de que ele precisa para alcançar o sucesso", afirmou o dirigente.

O jovem piloto, que tem se destacado nas provas de kart em seu país, também comemorou o novo contrato. "Os recursos que eles têm são incríveis, e fico honrado por ter sido escolhido. Espero corresponder mostrando minha habilidade", disse.