McLaren bate Ferrari no treino livre no Canadá

O domínio esperado da Ferrari em Montreal acabou não acontecendo no primeiro teste da Fórmula 1 para o Grande Prêmio do Canadá. Assim como na etapa passada, em Mônaco, os carros da McLaren foram superiores na manhã desta sexta-feira (horário de Brasília). A volta mais rápida foi obtida pelo espanhol Fernando Alonso, que fez 1min17s759. O bicampeão da categoria foi seguido pelo companheiro Lewis Hamilton (1min17s967). Já o brasileiro Felipe Massa terminou a sessão na quarta colocação (1min18s167), logo atrás do colega na Ferrari, o finlandês Kimi Raikkonen (1min18s136). Como a escuderia italiana possui mais força nas retas do que a rival inglesa - o Circuito de Gilles Villeneuve tem mais pontos de ultrapassagem - era esperado um amplo domínio da Ferrari. Rubens Barrichello, da Honda, ficou apenas na 18.ª posição. Com 18 voltas, ele registrou somente 1min19s937 no seu giro mais veloz. Seu companheiro, o inglês Jenson Button, ficou cinco posição à frente do brasileiro ao cravar 1min19s700. A surpresa do treino ficou por conta australiano Mark Webber (Red Bull), que no último minuto conseguiu a quinta melhor posição ao fazer 1min18s301. Apesar de Alonso ter conseguido o melhor tempo na primeira sessão de treinos, vale lembrar que a volta de 1min17s759 é bem inferior a que ele obteve na temporada passada, quando ainda correia pela Renault e fez 1min14s942. A prova acabou sendo vencida pelo espanhol, seguido pelo ex-piloto alemão Michael Schumacher e Raikkonen. Ainda nesta sexta-feira, terá mais um treino livre. O classitório para o grid de largada acontece no sábado, às 14 horas (de Brasília), com transmissão ao vivo pela Rede Globo. A prova acontece no domingo, no mesmo horário. Confira os tempos do primeiro treino livre: 1. Fernando Alonso (ESP/McLaren-Mercedes) - 1min17s759 2. Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes) - 1min17s967 3. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) - 1min18s136 4. Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1min18s167 5. Mark Webber (AUS/Red Bull) - 1min18s301 6. Giancarlo Fisichella (ITA/Renault) - 1min18s620 7. Nick Heidfeld (ALE/BMW) - 1min18s634 8. Ralf Schumacher (ALE/Toyota) - 1min18s652 9. David Coulthard (ESC/Red Bull) - 1min18s717 10. Anthony Davidson (ING/Super Aguri-Honda) - 1min18s896 11. Takuma Sato (JAP/Super Aguri-Honda) - 1min18s898 12. Jarno Trulli (ITA/Toyota) - 1min18s925 13. Jenson Button (ING/Honda) - 1min18s932 14. Heikki Kovalainen (FIN/Renault) - 1min18s997 15. Alexander Wurz (AUT/Williams-Toyota) - 1min19s189 16. Scott Speed (EUA/Toro Rosso-Ferrari) - 1min19s234 17. Kazuki Nakajima (JAP/Williams-Toyota) - 1min19s273 18. Rubens Barrichello (BRA/Honda) - 1min19s937 19. Vitantonio Liuzzi (ITA/Toro Rosso-Ferrari) - 1min20s331 20. Christijan Albers (HOL/Spyker-Ferrari) - 1min21s251 21. Adrian Sutil (ALE/Spyker-Ferrari) - 1min21s630 22. Robert Kubica (POL/BMW) - sem tempo