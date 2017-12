McLaren começa 2003 com carro velho Michael Schumacher, Rubens Barrichello e os dirigentes da Ferrari, assim como os da Williams, devem estar com um sorriso largo no rosto. O diretor-técnico da McLaren, Adrian Newey, afirmou numa entrevista à BBC que sua equipe irá estrear o novo carro, MP4/18-Mercedes, apenas na quarta etapa do Mundial de 2003 de Fórmula 1, o GP de San Marino, dia 24 de abril. "Ele não ficará pronto para a abertura (9 de março, na Austrália), ao menos não terá a resistência necessária para correr", avisou o engenheiro. O campeonato deste ano termina dia 13 em Suzuka, no Japão, mas Ferrari e Williams já largaram na frente da McLaren na próxima temporada. Kimi Raikkonen e David Coulthard vão usar na prova de Melbourne o modelo deste ano da McLaren, apenas equipados com os novos motor e câmbio. Adrian Newey comentou que a equipe tomou essa decisão para ter mais tempo para os estudos do MP4/18, que, necessariamente, tem de ser bem mais eficiente do que o carro atual. Ferrari e Williams, já mais avançados hoje, deverão começar seu trabalho com seus modelos 2003 ainda em janeiro. Com isso, tendem a iniciar a disputa mais adiantados no desenvolvimento desses projetos, o que na Fórmula 1 é muito importante.