McLaren começa a ser reestruturada Vai demorar um pouco até que a McLaren-Mercedes comece a dar sinais de competitividade e seus carros tenham maior resistência. Foi o que disse neste sábado no circuito Enzo e Dino Ferrari o diretor-esportivo da Mercedes, Norbert Haug, sócia majoritária da McLaren. Mas enquanto o novo modelo não fica pronto, o que deverá ocorrer no GP de Alemanha, dia 25 de julho, o jeito é continuar colecionando fracassos. Neste sábado, de novo, Kimi Raikkonen, piloto da equipe, não conseguiu se classificar: "Descobrimos um problema no motor", contou Haug. Na sexta-feira a Mercedes já havia confirmado a demissão de Hans-Ulrich Maik, diretor da Ilmor, empresa da qual é sócia e responsável pelo projeto e construção de seus motores. Com a dificuldade no motor e a anunciada substituição, Raikkonen terá de largar neste domingo em último, como já fizera no GP de Bahrein. Já David Coulthard, seu companheiro, mesmo não enfrentando panes técnicas não foi além do 11º lugar no grid. O escocês ganhou o GP de San Marino, com a McLaren, em 1998. Das cinco últimas edições da prova deu Michael Schumacher em quatro e seu irmão, Ralf, em 2001.