McLaren comemora resultados de hoje Líder do campeonato de construtores, a McLaren comemorou hoje o fato de seus pilotos, Kimi Raikkonen e David Coulthard, terem ficado entre os da Ferrari, Michael Schumacher e Rubens Barrichello, no treino da tarde, o que significa que amanhã, na sessão que define o grid, eles farão a tomada de tempos praticamente junto com os concorrentes. Raikkonen fez o terceiro tempo (1min24s607), ficando atrás de Barrichello (1min23s249). Coulthard foi o quarto (1min24s655), à frente de Schumacher (1min25s585). Com isso, hoje o escocês será o 16.º a ir à pista e o fará logo depois do alemão. Em seguida será a vez do finlandês, antes do brasileiro. "Pelas condições em que fiz minha volta rápida, até que o resultado de hoje foi bom?, disse Raikkonen, o primeiro a entrar na pista no treino desta sexta-feira. "Você não tem condições de ver o que os outros estão fazendo e não tem trilha. Por isso, ficar perto da Ferrari foi bom para mim. Agora, vamos ver o que vai acontecer?, completou o finlandês, líder do campeonato de pilotos com 16 pontos, referindo-se à sessão classificatória desta tarde. No treino da manhã, quando começou a chover mais forte, Kimi acabou perdendo o controle na entrada da reta oposta e rodou. "Meu carro aquaplanou e perdi o controle. Ainda bem que não bati.? David Coulthard, que começou o ano com uma vitória no GP da Austrália, considera que poderia ter ido além do quarto tempo hoje. "Na minha volta rápida, eu entrei muito forte na curva 10 e com isso acabei perdendo tempo. Por isso, o quarto tempo não foi tão ruim assim?, afirmou. "Até porque estamos entre as Ferrari.? Os dois pilotos elogiaram o comportamento de seus carros hoje e confiam em boa performance no restante do fim de semana. "Certamente, estamos competitivos?, assegurou Kimi. "O carro está se comportando bem nesta pista, considerando-se as condições?, acrescentou Coulthard, fazendo uma referencia à chuva.