McLaren confirma a contratação do piloto Heikki Kovalainen

Fim do mistério. Depois de muitas especulações, a escuderia McLaren anunciou o novo companheiro do piloto inglês Lewis Hamilton nesta sexta-feira: o finlandês Heikki Kovalainen, que recentemente deixou a Renault. De acordo com o comunicado oficial da escuderia anglo-germânica, Kovalainen assinará um contrato válido por uma temporada, atacando com o sonho do espanhol Pedro de la Rosa em assumir o posto de piloto número 2. Ele continua como piloto de testes da equipe. "Tínhamos um bom número de opções e optamos por ter a mais competitiva dupla de pilotos, pois, para mim, Lewis Hamilton e Heikki Kovalainen farão uma formidável combinação na pista", disse o presidente da escuderia, Martin Whitmarsh, que completou. "Os dois foram novatos na temporada passada e fizeram um trabalho formidável, e isto nos dá a confiança necessária para apostar no sucesso desta equipe". Já Kovalainen, que será o terceiro finlandês a pilotar uma McLaren, deixou claro que está motivação em relação ao seu futuro na equipe. "Eu estou muito empolgado para correr na McLaren. Até o momento, eu estou sem palavras para descrever a dedicação e o comprometimento para vencer que esta escuderia possui. Como um finlandês, é uma honra para mim seguir os passos do Mika {Hakkinen, bicampeão com a McLaren] e do Kimi [atual campeão da F-1, mas com a Ferrari]", comentou o piloto, que prevê um bom relacionamento com Hamilton. "Eu ainda não tive tempo para conversar com o Lewis, mas tenho certeza que trabalharemos muito bem para fazer o melhor trabalho possível para nossa equipe."