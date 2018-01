McLaren confirma negociação com Villeneuve A equipe McLaren confirmou, nesta quarta-feira, ter mesmo iniciado negociações com Jacques Villeneuve para tê-lo como piloto de testes em 2004. "Contudo, elas não foram definidas", divulgou a assessoria de imprensa da equipe. Como o austríaco Alexander Wurz, atual piloto de testes da escuderia, até abriu o jogo nesta quarta, afirmando estar numa posição privilegiada para correr ao lado de Mark Webber, na Jaguar, a McLaren já se mobilizou para encontrar um substituto. Se o campeão mundial de 1997, Villeneuve, dispensado da BAR, acertar com a McLaren, surpreenderá a Fórmula 1. Ele e o sócio e diretor executivo do time inglês, Ron Dennis, são desafetos explícitos e, regularmente, trocam acusações. "Como posso contratar um piloto que chega de sandália de dedo, bermuda e mochila no autódromo", já disse Dennis. "Ele representa o que há de mais retrógrado na Fórmula 1", rebateu o canadense. Mas a capacidade de conciliar interesses, independente do que os antecedeu, é a marca maior da Fórmula 1. Os dois podem aparecer, em breve, apertando as mãos em uma foto oficial da McLaren. Se depender de Mark Webber, que tem grande poder de influência na Jaguar, o escolhido para a vaga de Justin Wilson, possivelvente fora dos planos, será mesmo Alexander Wurz.