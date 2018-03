McLaren consegue liderança nos boxes Faltando 26 voltas para o final do GP da Austria de Fórmula 1, as equipes começaram a fazer as paradas nos boxes para trocas de pneus e abastecimento. Rubens Barrichello, que liderava a corrida, parou nos boxes na 45ª volta e retornou na segunda posição. Schumacher, que havia parado para trocas na volta anterior, permaneceu na terceira. O escocês David Coulthard, da McLaren, que vinha na segunda posição assumiu a liderança da prova, e abriu em relação aos rivais. Quando parou para o pit-stop tinha vantagem suficiente para voltar ainda em primeiro. Os brasileiros Tarso Marques (Minardi) e Enrique Bernoldi (Arrows) já abandonaram a corrida com problemas nos carros. Luciano Burti é o 10º.