McLaren de Rosa é a mais rápida em treino O piloto de testes da McLaren, o espanhol Pedro de la Rosa, foi o mais veloz durante a sessão de treinos livres realizada nesta quinta-feira, no circuito de Valência, na Espanha. Após 44 voltas, ele registrou o tempo de 1:09.979, três décimos acima do também piloto de testes da Williams, Marc Gené, que fez a marca de 1:10.257, com 61 voltas. O brasileiro Rubens Barrichello, da Ferrari, ficou em terceiro, com 1:10.459, em 77 voltas. Nesta sexta-feira, as equipes devem realizar testes de pneus com o asfalto molhado. Confira os melhores tempos dos treinos: 1) Pedro de la Rosa (ESP) - McLaren - 1.09.979 2) Marc Gené (ESP) - Williams - 1.10.257 3) Rubens Barrichello (BRA) - Ferrari - 1.10.459 4) Anthony Davidson (BAR) - Honda - 1.10.134 5) Franck Montagny (FRA) - Renault - 1.10.947 6) Ricardo Zonta (BRA) - Toyota - 1.11.139 7) Ryan Briscoe (USA) - Toyota - 1.11.189 8) Luca Badoer (ITA) - Ferrari - 1.11.193