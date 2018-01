McLaren decepciona na Bélgica Esperava-se mais da McLaren depois do bom desempenho na sexta-feira e no sábado de manhã. David Coulthard fez um trabalho melhor que na classificação, quando ficou em sexto. "Passei Ralf Schumacher (Williams) no fim da reta, na primeira volta (para ser quinto), e ainda tentei ganhar o terceiro de Juan Pablo Montoya, mas não deu." Ficou em quarto. Já Raikkonen teve o quinto motor Mercedes estourado este ano em corrida.