McLaren diz estar sem pressa para escolher substituto de Alonso A McLaren não tem pressa para encontrar o substituto do bicampeão mundial Fernando Alonso, afirmou nesta segunda-feira o diretor-executivo da equipe de Fórmula 1, Martin Whiymarsh. Entretanto, o alemão Ralf Schumacher, que está sem equipe após ter deixado a Toyota, estaria descartado da disputa. "Até que o segundo piloto da McLaren esteja resolvido, eu não acho que haverá muita movimentação (no mercado de pilotos), então realmente não estamos com pressa", disse Whitmarsh ao jornal inglês Guardian. "Claro que alguns pilotos nos procuraram, mas com contratos em outras equipes, então nós tivemos que dizer que não podemos negociar a menos que eles provem que estão livres", acrescentou o britânico. A McLaren, que venceu oito das 17 corridas desta temporada, rompeu contrato com Alonso na sexta-feira, após uma temporada de muitos conflitos entre o piloto espanhol e a equipe de motores Mercedes. A vaga de companheiro de Lewis Hamilton é a mais desejada da Fórmula 1 para 2008, e o alemão Nico Rosberg vem sendo considerado o favorito a ocupá-la. Entretanto, Rosberg, filho do campeão de 1982 e ex-piloto da McLaren Keke Rosberg, tem contrato assinado com a Williams. Ralf Schumacher, irmão mais novo do heptacampeão aposentado Michael, deixou a Toyota no fim da temporada passada sem anunciar seus planos para 2008. Segundo o Guardian, o empresário do alemão procurou o chefe da McLaren Ron Dennis, mas a equipe "rapidamente deixou claro que ele não estava na lista". Outros possíveis concorrentes ao posto são o finlandês Heikki Kovalainen e o alemão Adrian Sutil, que correram este ano por Renault e Spyker.