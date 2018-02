McLaren diz que Kovalainen parece opção interessante

A McLaren indicou que o finlandês Heikki Kovalainen pode substituir o bicampeão mundial Fernando Alonso na equipe para a próxima temporada da Fórmula 1. "Acho que Heikki parece um piloto muito interessante", disse o chefe de operações da McLaren, Martin Whitmarsh, ao jornal britânico Guardian desta sexta-feira. O piloto de 25 anos perdeu sua vaga na Renault esta semana, quando a equipe francesa anunciou o retorno de Alonso e a efetivação como titular do brasileiro Nelsinho Piquet, que em 2007 foi piloto de testes. O finlandês, que disse ainda ter duas opções interessantes para continuar na Fórmula 1 ano que vem, ficou em segundo lugar no Grande Prêmio do Japão em sua irregular primeira temporada na categoria. Mesmo com altos e baixos, ele terminou o campeonato à frente do experiente companheiro de equipe Giancarlo Fisichella. A McLaren tem um histórico de sucesso com pilotos da Finlândia. Os finlandeses Keke Rosberg, Mika Hakkinen e Kimi Raikkonen conquistaram títulos mundiais correndo pela equipe. Entretanto, o espanhol Pedro de la Rosa, atual piloto de testes da McLaren, também é um forte candidato a companheiro do britânico Lewis Hamilton em 2008. "Neste momento, duas pessoas estão na disputa por esta vaga, e acho que saberemos em breve quem será o segundo piloto, em menos de uma semana", disse De La Rosa ao jornal espanhol El País de quinta-feira. A vaga na McLaren é a última remanescente em equipes de ponta da F1. Apenas Force India e Super Aguri são as outras equipes que ainda não confirmaram pilotos para 2008.