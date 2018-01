McLaren domina ensaios em Silverstone O piloto finlandês Mika Hakkinen, da McLaren-Mercedes, fez nesta sexta-feira o melhor tempo da semana durante os ensaios realizados por sete escuderias, no circuito de Silverstone, na Inglaterra. Ele registrou o tempo de 1:22.320 seguido pelo seu companheiro de escuderia, o escocês David Coulthard, com a marca de 1:22.500. O francês Olivier Panis, da BAR-Honda, fez a terceira melhor volta com 1:22.650. Confira os tempos: 1)Mika Hakkinen - McLaren-Mercedes - 1:22.32 2)David Coulthard - McLaren-Mercedes - 1:22.50 3)Olivier Panis - BAR-Honda - 1:22.65 4)Jacques Villeneuve - BAR-Honda - 1:23.37 5)Heinz-Harald Frentzen - Jordan-Honda - 1:23.53 6)Ralf Schumacher - Williams-BMW - 1:23.76 7)Juan Pablo Montoya - Williams-BMW - 1:24.05 8)Jean Alesi - Prost-Acer - 1:24.56 9)Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth - 1:24.57 10)Giancarlo Fisichella - Benetton-Renault - 1:24.81 11)Pedro de la Rosa - Jaguar-Cosworth - 1:26.01 12)Jonathan Cochet - Prost-Acer - 1:26.59