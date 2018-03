McLaren domina os treinos livres O austríaco Alexander Wurz, piloto de testes da McLaren, foi o mais rápido nos dois treinos livres realizados nesta sexta-feira, no circuito de Nurburgring, onde no domingo acontece o GP da Europa, a 7ª etapa da temporada de Fórmula 1. Ele fez o melhor tempo do dia na segunda sessão: 1m30s623. O brasileiro Ricardo Zonta, que é piloto de testes da Toyota, também foi bem. Ele conseguiu o segundo melhor tempo do dia, ao marcar 1m30s630. Já Rubens Barrichello, da Ferrari, ficou em 7º lugar no resultado combinado das duas sessões (1m32s143). E Felipe Massa, da Sauber, terminou na 18ª colocação (1m34s274). Líder do campeonato, o espanhol Fernando Alonso deixou sua Renault com o 8º tempo do dia, uma posição na frente do alemão Michael Schumacher, da Ferrari. E o finlandês Kimi Raikkonen, que venceu as duas últimas etapas da Fórmula 1, ficou em 5º lugar com sua McLaren Neste sábado, àas 8 horas (horário de Brasília), acontece o treino que define o grid de largada - a partir desta etapa, a Fórmula 1 volta ao sistema de classificação do ano passado, com uma única sessão no dia anterior da prova. E no domingo, a corrida começa às 9 horas (também de Brasília). Confira o resultado combinado dos dois treinos livres: 1º Alexander Wurz (McLaren) - 1m30s623 2º Ricardo Zonta (Toyota) - 1m30s630 3º Nick Heidfeld (Williams) - 1m31s813 4º Juan Pablo Montoya (McLaren) - 1m31s841 5º Kimi Raikkonen (McLaren) - 1m31s870 6º Mark Webber (Williams) - 1m32s088 7º Rubens Barrichello (Ferrari) - 1m32s143 8º Fernando Alonso (Renault) - 1m32s335 9º Michael Schumacher (Ferrari) - 1m32s578 10º Giancarlo Fisichella (Renault) - 1m32s842 11º Ralf Schumacher (Toyota) - 1m33s098 12º Jarno Trulli (Toyota) - 1m33s168 13º Christian Klien (Red Bull) - 1m33s174 14º David Coulthard (Red Bull) - 1m33s430 15º Takuma Sato (BAR) - 1m33s514 16º Jenson Button (BAR) - 1m33s753 17º Franck Montagny (Jordan) - 1m34s090 18º Felipe Massa (Sauber) - 1m34s274 19º Jacques Villeneuve (Sauber) - 1m34s645 20º Tiego Monteiro (Jordan) - 1m34s702 21º Vitantonio Liuzzi (Red Bull) - 1m34s842 22º Christijan Albers (Minardi) - 1m35s311 23º Patrick Friesacher (Minardi) - 1m35s791 24º Narain Karthikeyan (Jordan) - 1m36s702