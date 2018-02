McLaren domina treino livre nesta 5ª A McLaren dominou os treinos livres desta quinta-feira, em Melbourne, para o GP da Austrália, que será disputado domingo, primeira etapa do Mundial de Fórmula 1. O finlandês Kimi Raikkonen marcou a melhor volta nos 5.303 metros do circuito de Albert Park, com 1min26s509, seguido pelo companheiro de equipe, o escocês David Coulthard (1min26s988). A surpresa foi o italiano Jarno Trulli, que com Renault, fez a terceira melhor volta, com 1min27s286, à frente do brasileiro Rubens Barrichello, da Ferrari (1min27s459). A quinta colocação no treino ficou para o australiano Mark Webber, da Jaguar, com 1min27s654, superando o cinco vezes campeão mundial Michael Schumacher, sexto colocado, com 1min27s666. As Williams tiveram desempenho discreto. Juan Pablo Montoya foi o nono (1min27s929) e Ralf Schumacher, o décimo (1min27s982). Antonio Pizzonia, da Jaguar, e Cristiano da Matta, da Toyota, que estréiam na principal categoria do automobilismo, se posicionaram na segunda parte do pelotão. Pizzonia fez o 11º tempo, com 1min28s092, e Da Matta, o 15º (1min28s698). Confira os tempos do treino livre desta sexta-feira: 1º Kimi Raikkonen (McLaren) - 1m26s509 2º David Coulthard (McLaren) - 1m26s988 3º Jarno Trulli (Renault) - 1m27s286 4º Rubens Barrichello (Ferrari) - 1m27s459 5º Mark Webber (Jaguar) - 1m27s654 6º Michael Schumacher (Ferrari) - 1m27s666 7º Fernando Alonso (Renault) - 1m27s671 8º Nick Heidfeld (Sauber) - 1m27s918 9º Juan Pablo Montoya (Williams) - 1m27s929 10º Ralf Schumacher (Williams) - 1m27s982 11º Antonio Pizzonia (Jaguar) - 1m28s092 12º Heinz-Harald Frentzen (Sauber) - 1m28s207 13º Olivier Panis (Toyota) - 1m28s362 14º Jenson Button (BAR) - 1m28s493 15º Cristiano da Matta (Toyota) - 1m28s698 16º Giancarlo Fisichella (Jordan) - 1m29s327 17º Ralph Firman (Jordan) - 1m29s531 18º Jos Verstappen (Minardi) - 1m30s198 19º Justin Wilson (Minardi) - 1m30s606 20º Jacques Villeneuve (BAR) - 1m31s529