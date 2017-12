McLaren domina treino livre no Japão Os pilotos da McLaren dominaram as primeiras sessões de treinos livres para o GP do Japão de Fórmula 1, nesta sexta-feira, no circuito de Suzuka. O finlandês Kimi Raikkonen registrou o melhor tempo com 1:34.232 seguido do seu companheiro de equipe, o escocês David Coulthard, que marcou 1:34.730. O brasileiro Rubens Barrichello, da Ferrari, ficou com o terceiro tempo (1:35.402) à frente de seu colega, Michael Schumacher, em sexto. O colombiano Juan Pablo Montoya, da Williams, estabeleceu a quarta marca. O brasileiro Felipe Massa, da Sauber, registrou o 15º tempo.