McLaren domina treino; Rubinho é 5º Os dois pilotos da Ferrari, Michael Schumacher e Rubens Barrichello, foram para a pista do Circuito de Valência, Espanha, nesta segunda-feira concentrados em testar diferentes compostos de pneus Bridgestone antes do início da temporada de Fórmula-1, que começa em 12 dias, com o Grande Prêmio da Austrália. O brasileiro Barrichello completou o dia sem nenhum tipo de problema, mas com o pior tempo entre as equipes que testaram hoje em Valencia, com 1m11s672. O Schumacher foi um pouco melhor e marcou 1m11s338. No entanto, o alemão sofreu um problema mecânico no seu F2004M. Nestes últimos testes antes do início do Mundial de Fórmula 1, as Ferrari terminaram mais de dois segundos atrás dos carros da McLaren Mercedes, que fizeram os melhores tempos do dia. Os pilotos de testes da McLaren, o espanhol Pedro de la Rosa e o austríaco Alex Wurz, marcaram 1m09s023 e 1m09s053, respectivamente. Os dois pilotos rodaram no McLaren do ano passado, com algumas adaptações. Veja os tempos de hoje em Valência: 1.- Pedro de la Rosa (ESP/McLaren Mercedes) 1m09s023 - 125 voltas 2.- Alexander Wurz (AUT/McLaren Mercedes) 1m09s053 - 107 voltas 3.- Michael Schumacher (ALE/Ferrari) 1m11s338 - 90 voltas 4.- Mark Webber (AUS/BMW Williams) 1m11s513 - 81 voltas 5.- Rubens Barrichello (BRA/Ferrari) 1m11s672 - 84 voltas