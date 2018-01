McLaren domina treinos em Monza A McLaren dominou o dia de treinos livres para o GP da Itália - realizados nesta sexta-feira no circuito de Monza. O espanhol Pedro de la Rosa fez o melhor tempo das duas sessões combinadas ao marcar 1min.20s.201 em sua melhor passagem. Piloto de testes da Toyota, o brasileiro Ricardo Zonta - que foi o mais rápido na segunda sessão - terminou o dia em o segundo tempo ao marcar 1:20.531. O colombiano Juan Pablo Montoya (McLaren) foi o terceiro, com o tempo de 1:21.583. Com 1min:23s.213, Rubens Barrichello (Ferrari) foi apenas o 17º, ainda mais abaixo que o alemão Michael Schumacher, que fechou o dia na 13ª posição. Felipe Massa (Sauber) foi o 14º, com o tempo de 1min:22s.749 Veja os tempos combinados das duas sessão livres: .1.Pedro de la Rosa (ESP) McLaren MP4/20 Mercedes 1:20.201 .2.Ricardo Zonta (BRA) Toyota TF105 1:20.531 .3.Juan Pablo Montoya (COL) McLaren MP4/20 Mercedes 1:21.583 .4.Kimi Raikkonen (FIN) McLaren MP4/20 Mercedes 1:21.735 .5.Mark Webber (AUS) Williams FW27 BMW 1:21.816 .6.Nick Heidfeld (ALE) Williams FW27 BMW 1:22.107 .7.Vitantonio Liuzzi (ITA) Red Bull Racing RB1 Cosworth 1:22.253 .8.Jarno Trulli (ITA) Toyota TF105 1:22.278 .9.Giancarlo Fisichella (ITA) Renault R25 1:22.440 10.Takuma Sato (JPN) BAR-Honda 007 1:22.577 11.Fernando Alonso (ESP) Renault R25 1:22.594 12.Christian Klien (AUT) Red Bull Racing RB1 Cosworth 1:22.600 13.Michael Schumacher (ALE) Ferrari F2005 1:22.749 14.Felipe Massa (BRA) Sauber C24 Petronas 1:23.052 15.Ralf Schumacher (ALE) Toyota TF105 1:23.126 16.Jacques Villeneuve (CAN) Sauber C24 Petronas 1:23.208 17.Rubens Barrichello (BRA) Ferrari F2005 1:23.213 18.Jenson Button (GBR) BAR-Honda 007 1:23.415 19.David Coulthard (GBR) Red Bull Racing RB1 Cosworth 1:23.506 20.Tiago Monteiro (POR) Jordan Toyota 1:23.994 21.Narain Karthikeyan (IND) Jordan Toyota 1:24.202 22.Robert Doornbos (HOL) Minardi PS05 Cosworth 1:24.233 23.Christijan Albers (HOL) Minardi PS05 Cosworth 1:24.264 24.Enrico Toccacelo (ITA) Minardi PS05 Cosworth 1:25.245 25.Nicolas Kiesa (DIN) Jordan Toyota 1:25.374