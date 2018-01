McLaren domina treinos em San Marino A McLaren foi a mais rápida na classificação combinada das duas primeiras sessões de treinos livres do Grande Prêmio de San Marino, quarta etapa do Mundial de F-1, que será disputada no domingo no circuito de Ímola. Com Pedro de la Rosa, a McLaren marcou o melhor tempo do dia ao fazer 1min.20.484. O britânico Jenson Button (BAR) foi o segundo, com 1:21.052 e o brasileiro Ricardo Zonta, piloto de testes da Toyota o terceiro: 1:21.174. As Ferraris de Michael Schumacher e Rubens Barrichello não foram bem e marcaram, respectivamente, o sexto e sétimo tempos. Os treinos prosseguem no sábado, com mais duas sessões (às 4h e 5h15 -horários de Brasília). O primeiro treino classificatório está marcado para às 8 horas. O grid de largada, no entanto, só será definido no domingo, quatro horas antes do início da prova, marcado para as 9h. Veja os tempos desta sexta-feira: .1.Pedro de la Rosa (ESP) McLaren MP4/20 Mercedes 1:20.484 .2.Jenson Button (ING) BAR 007 Honda 1:21.052 .3.Ricardo Zonta (BRA) Toyota TF105 1:21:174 .4.Kimi Raikkonen (FIN) McLaren MP4/20 Mercedes 1:21.704 .5.Fernando Alonso (ESP) Renault R25 1:21.899 .6.Michael Schumacher (ALE) Ferrari F2005 1:22.025 .7.Rubens Barrichello (BRA) Ferrari F2005 1:22.048 .8.Alex Wurz (AUT) McLaren MP4/20 Mercedes 1:22.174 .9.Giancarlo Fisichella (ITA) Renault R25 1:22.211 10.Takuma Sato (JAP) BAR 007 Honda 1:22.335 11.Christian Klien (AUT) Red Bull Racing RB1 Cosworth 1:22.736 12.Felipe Massa (BRA) Sauber C24 Petronas 1:22.791 13.Jacques Villeneuve (CAN) Sauber C24 Petronas 1:22.955 14.Nick Heidfeld (ALE) Williams FW27 BMW 1:23.086 15.Jarno Trulli (ITA) Toyota TF105 1:23.343 16.Ralf Schumacher (ALE) Toyota TF105 1:23.466 17.Mark Webber (AUS) Williams FW27 BMW 1:23.532 18.David Coulthard (ESC) Red Bull Racing RB1 Cosworth 1:23.815 19.Narain Karthikeyan (IND) Jordan EJ15 Toyota 1:23.842 20.Vitantonio Liuzzi (ITA) Red Bull Racing RB1 Cosworth 1:24.052 21.Tiago Monteiro (POR) Jordan EJ15 Toyota 1:24.573 22.Robert Doornbos (HOL) Jordan EJ15 Toyota 1:25.172 23.Patrick Friesacher (AUT) Minardi PS05 Cosworth 1:26.620 24.Christijan Albers (HOL) Minardi PS05 Cosworth 1:27.353