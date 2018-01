McLaren domina treinos em Silverstone A McLaren dominou os treinos realizados nesta quinta-feira, no circuito de Silverstone, na Inglaterra, que contou com a participação de 8 das 10 equipes que disputam a temporada da Fórmula 1. Os testes servem de preparação para a próxima etapa do campeonato, o GP do Canadá, no dia 12 de junho, em Montreal. O mais rápido do dia foi o finlandês Kimi Raikkonen, com o tempo de 1m18s144. O segundo colocado também foi da McLaren, o espanhol Pedro de la Rosa, que é piloto de testes e fez 1m19s212. O brasileiro Rubens Barrichello, da Ferrari, participou dos treinos em Silverstone, mas ficou apenas em 9º lugar (1m20s276). Confira os tempos do treino em Silverstone: 1º Kimi Raikkonen (McLaren) - 1m18s144 (103 voltas) 2º Pedro De la Rosa (McLaren) - 1m19s212 (72 voltas) 3º Giancarlo Fisichella (Renault) - 1m19s286 (101 voltas) 4º Jenson Button (BAR) - 1m19s601 (99 voltas) 5º Fernando Alonso (Renault) - 1m19s769 (87 voltas) 6º David Coulthard (Red Bull) - 1m19s773 (72 voltas) 7º Jarno Trulli (Toyota) - 1m19s983 (108 voltas) 8º Takuma Sato (BAR) - 1m20s135 (166 voltas) 9º Rubens Barrichello (Ferrari) - 1m20s276 (79 voltas) 10º Christian Klien (Red Bull) - 1m20s542 (96 voltas) 11º Ralf Schumacher (Toyota) - 1m20s654 (68 voltas) 12º Nick Heidfeld (Williams) - 1m20s947 (93 voltas) 13º Mark Webber (Williams) - 1m21s085 (79 voltas) 14º Tiago Monteiro (Jordan) - 1m23s236 (105 voltas)