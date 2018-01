McLaren domina treinos livres A McLaren dominou amplamente os treinos livres para o Grande Pêmio do Brasil de F-1, realizados nesta sexta-feira em Interlagos. A exemplo do que fez na primeira sessão, o piloto de testes da McLaren, Alexander Wurz, voltou a andar na frente e fechou o dia como o mais rápido. Ele terminou a sessão da tarde com o tempo de 1min:12s.083, ficando à frente do seu companheiro de equipe, o colombiano Juan Pablo Montoya, que marcou 1:12.694. Nesta segunda sessão houve uma sensível melhora no desempenho dos brasileiros. Ricardo Zonta (Toyota), Felipe Massa (Sauber) e Rubens Barrichello (Ferrari) fecharam o treino na terceira, quarta e quinta posições. O finlandês Kimi Raikkonen foi o sexto e o espanhol Fernando Alonso - que pode ser campeão no domingo - terminou a sessão apenas na 11ª posição. Michael Schumacher - que vem fazendo uma campanha muito abaixo da expectativa - rodou na descida da Laranjinha quando estava para completar sua quarta volta. Logo depois, no mesmo lugar, foi a vez de Christian Klein (Red Bull) perder o controle do carro e bater com força contra a grade de proteção. O treino que vai definir o grid de largada está marcado para este sábado, a partir das 13 horas. A corrida está prevista para começar às 14 horas de domingo. Confira os tempos do segundo treino livre: 1º Alexander Wurz (McLaren) - 1m12s083 2º Juan Pablo Montoya (McLaren) - 1m12s695 3º Ricardo Zonta (Toyota) - 1m12s706 4º Felipe Massa (Sauber) - 1m12s710 5º Rubens Barrichello (Ferrari) - 1m13s088 6º Kimi Raikkonen (McLaren) - 1m13s172 7º Jacques Villeneuve (Sauber) - 1m13s202 8º Michael Schumacher (Ferrari) - 1m13s205 9º Jarno Trulli (Toyota) - 1m13s493 10º Giancarlo Fisichella (Renault) - 1m13s518 11º Fernando Alonso (Renault) - 1m13s545 12º Mark Webber (Williams) - 1m13s650 13º Antonio Pizzonia (Williams) - 1m13s828 14º Robert Doornbos (Minardi) - 1m13s922 15º David Coulthard (Red Bull) - 1m14s006 16º Vitantonio Liuzzi (Red Bull) - 1m14s141 17º Jenson Button (BAR) - 1m14s189 18º Ralf Schumacher (Toyota) - 1m14s427 19º Christijan Albers (Minardi) - 1m14s563 20º Takuma Sato (BAR) - 1m14s584 21º Tiego Monteiro (Jordan) - 1m14s671 22º Christian Klien (Red Bull) - 1m14s698 23º Nicolas Kiesa (Jordan) - 1m15s094 24º Narain Karthikeyan (Jordan) - 1m15s187