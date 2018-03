McLaren domina treinos na França As McLarens foram mais velozes na segunda sessão de treinos livres desta sexta-feira no circuito de Magny Cours, na França, onde domingo será disputada a 11ª etapa do Mundial de Fórmula 1. O escocês David Coulthard foi o mais rápido com o tempo de 1:14.025 enquanto o finlandês Kimi Raikkonen registrou a marca de 1:14.097. O piloto alemão Michael Schumacher, da Ferrari, ficou com o terceiro melhor tempo com 1:14.240. Rubens Barrichello, que fez o melhor tempo durante a primeira sessão, ficou em quarto, com 1:14.750. As Williams não foram bem. Ralf Schumacher ficou em quinto e Juan Pablo Montoya, em décimo. O piloto brasileiro Felipe Massa, da Sauber, ficou com o 13º tempo. Confira os tempos dos treinos livres: 1) David Coulthard (GBR) - McLaren - 1:14.025 2) Kimi Raikkonen (FIN) - McLaren - 1:14.097 3) Michael Schumacher (ALE) - Ferrari - 1:14.240 4) Rubens Barrichello (BRA) - Ferrari - 1:14.750 5) Ralf Schumacher (ALE) - Williams - 1:14.970 6) Eddie Irvine (GBR) - Jaguar - 1:14.983 7) Mika Salo (FIN) - Toyota - 1:15.161 8) Pedro de la Rosa (ESP) - Jaguar - 1:15.179 9) Jenson Button (GBR) - Renault - 1:15.218 10) Juan Pablo Montoya (COL) Williams 1min15s271 11) Allan McNish (GBR) - Toyota - 1:15.411 12) Giancarlo Fisichella (ITA) - Jordan - 1:15.422 13) Felipe Massa (BRA) - Sauber - 1:16.030 14) Olivier Panis (FRA) - BAR - 1:16.163 15) Takuma Sato (JAP) - Jordan - 1:16.167 16) Nick Heidfeld (ALE) - Sauber - 1:16.209 17) Jacques Villeneuve (CAN) - BAR - 1:16.457 18) Mark Webber (AUS) - Minardi - 1:16.496 19) Jarno Trulli (ITA) - Renault - 1:16.763 20) Alex Yoong (MAL) - Minardi - 1:19.015