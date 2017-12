McLaren domina treinos na Malásia O finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren, foi o mais rápido nos treinos livres desta sexta-feira para o GP da Malásia, em Sepang. Raikkonen completou sua volta mais rápida em 1min37s399 e ficou 0s7 à frente de David Coulthard, seu companheiro de escuderia, o segundo. Michael e Ralf Schumacher completam os quatro primeiros. Rubens Barrichello, da Ferrari, terminou em sétimo, com o tempo de 1min39s279. O resultado, definido na segunda sessão, acabou sendo surpreendente. Na primeira metade, a Ferrari dominou o treino. Ocupou as duas primeiras colocações, colocando 2s4 de diferença para Nick Heidfeld, da Sauber, o terceiro. Enrique Bernoldi, da Arrows, ficou em 15º - na primeira sessão, tinha ficado em quarto lugar. Felipe Massa, da Sauber, terminou em 21º, a penúltima colocação. Confira os tempos finais do treino livre: 1) Kimi Raikkonen (FIN/McLaren-Mercedes), 1min37s399 2) David Coulthard (ESC/McLaren-Mercedes), 1min38s038 3) Michael Schumacher (ALE/Ferrari), 1min38s490 4) Ralf Schumacher (ALE/Williams-BMW), 1min38s650 5) Mika Salo (FIN/Toyota), 1min39s066 6) Juan Pablo Montoya (COL/Williams-BMW), 1min39s158 7) Rubens Barrichello (BRA/Ferrari), 1min39s279 8) Jenson Button (ING/Renault), 1min39s714 9) Jarno Trulli (ITA/Renault), 1min39s774 10) Nick Heidfeld (ALE/Sauber-Petronas), 1min39s889 11) Allan McNish (ESC/Toyota), 1min39s982 12) Pedro de La Rosa (ESP/Jaguar-Cosworth), 1min40s147 13) Heinz-Harald Frentzen (ALE/Arrows-Asiatech), 1min40s576 14) Giancarlo Fisichella (ITA/Jordan-Honda), 1min40s815 15) Enrique Bernoldi (BRA/Arrows-Asiatech), 1min41s095 16) Takuma Sato (JAP/Jordan-Honda), 1min41s111 17) Jacques Villeneuve (CAN/BAR-Honda), 1min41s461 18) Olivier Panis (FRA/BAR-Honda), 1min41s473 19) Alex Yoong (MAL/Minardi-Asiatech), 1min41s805 20) Eddie Irvine (IRL/Jaguar-Cosworth), 1min41s857 21) Felipe Massa (BRA/Sauber-Petronas), 1min41s917 22) Mark Webber (AUS/Minardi-Asiatech),1min44s583