McLaren é a grande derrotada em Montreal A McLaren foi a grande derrotada no GP do Canadá. Kimi Raikkonen perdeu a liderança do Mundial de Pilotos para Michael Schumacher e a equipe para a Ferrari na competição entre os construtores. ?Um mau dia para nós", definiu Ron Dennis, sócio e diretor-executivo. ?Os tempos de volta de nossos pilotos indicaram que, em condições normais (se seus pilotos largarem em melhores posições no grid) poderíamos até vencer a prova." Raikkonen largou dos boxes porque rodou sábado, na classificação, e David Coulthard em 11º. ?Apesar desse resultado, manteremos a política de cautela com relação à estréia do MP4/18." Os resultados dos testes em Jerez de la Frontera, a partir desta terça-feira, determinarão quando o carro irá estrear.