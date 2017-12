McLaren e Ferrari dominam treinos livres O piloto escocês David Coulthard, da McLaren, fez o melhor tempo do dia nos treinos livres para o GP da Europa, realizados nesta sexta-feira no ciurcuito de Nurburg, na Alemanha. O escocês marcou o tempo de 1:31.886 e ficou à frente do alemão Michael Schumacher, que marcou 1:32.041 e ficou na segunda posição. O segundo piloto da McLaren, Kimi Raikkonen, fez o terceiro tempo (1:32.298) e Rubens Barrichello foi o quarto (1:32.969). Felipe Massa (Sauber) foi o 16º tempo e Enrique Bernoldi (Arrows) foi o 19º. Os treinos oficiais estão marcados para este sábado, a partir das 8 da manhã.