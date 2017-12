McLaren e Ferrari líderes no treino Se depender dos treinos livres desta manhã de sábado, os pilotos da McLaren e Ferrari devem dominar os primeiros posicionamentos no grid de largada para o GP da Hungria, domingo. O piloto escocês David Coulthard foi o mais rápido nos testes de hoje, no circuito de Hungaroring, com um tempo de 1:15.263 seguido do alemão Michael Schumacher, com 1:15.466. O brasileiro Rubens Barrichello ficou em terceiro, com 1:15.821 e em quarto, o alemão Nick Heidfeld, da Sauber, com 1:15.839.