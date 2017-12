McLaren e Jaguar desmentem revista A McLaren e a Jaguar emitiram hoje o mesmo comunicado, no fim da tarde, "acabando" com a revista "Formula One Magazine", a mais bem cuidada publicação que a F-1 já viu. Ninguém menos de Bernie Ecclestone está atrás do projeto. Na sua última edição - ela é mensal -, a reportagem que trata da disputa entre a McLaren e a Jaguar pelo "passe" do projetista Adrian Newey desmente a informação oficial de que o acordo foi amigável. Cerca de US$ 15 milhões teriam sido pagos pela McLaren, time da Mercedes, para a Jaguar, da Ford, para que Newey ficasse em definitivo onde está, na McLaren. Algumas frases atribuídas a Niki Lauda não são suas, segundo os comunicados. A mais embaraçosa é a que Lauda, como editorialista, chama a atenção do leitor para a "verdadeira" história da disputa por Newey, encontrada na revista.