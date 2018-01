McLaren é mais rápida em Silverstone O finlandês Mika Hakkinen, da McLaren, foi o mais rápido nos treinos que sete equipes realizaram nesta quarta-feira no circuito britânico de Silverstone. Hakkinen marcou o tempo de 1:22.443 na melhor de suas 53 voltas e superou em três décimos de segundo seu companheiro de equipe, o escocês David Coulthard, que chegou em segundo. O alemão Heinz-Harald Frentzen (Jordan) foi o terceiro, com o tempo de 1:23.307 (50 voltas). As equipes da Ferrari, Sauber e Minardi realizam testes em Mugello. Veja como os tempos dos treinos hoje em Silverstone: 1 - Mika Hakkinen (FIN) McLaren 1:22.443 (53 voltas) 2 - David Coulthard (ING) McLaren 1:22.761 (21) 3 - Heinz-Harald Frentzen (ALE) Jordan 1:23.307 (50) 4 - Ralf Schumacher (ALE) Williams 1:23.626 (35) 5 - Olivier Panis (FRA) BAR 1:23.822 (46) 6 - Jacques Villeneuve (CAN) BAR 1:23.957 (43) 7 - Juan Pablo Montoya (COL) Williams 1:24.158 (22) 8 - Luciano Burti (BRA) Jaguar 1:24.314 (45) 9 - Eddie Irvine (ING) Jaguar 1:24.446 (67) 10 - Giancarlo Fisichella (ITA) Benetton 1:24.912 (37) 11 - Jean Alesi (FRA) Prost 1:26.193 (51) 12 - Jonathan Cochet (FRA) Prost 1:27.876 (28)